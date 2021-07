De aandelenbeurs in Tokio boekte dinsdag een kleine winst. Vooral de oliebedrijven wisten de aandacht op zich gericht dankzij de duurdere olie. De olieprijzen bereikten het hoogste niveau in jaren na het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. De zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in de regio hielden de koerswinsten daarbij beperkt.