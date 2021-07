Voor het eerst in weken stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk meer dan 7000 besmettingen vastgesteld, zo’n 75 procent meer dan in de week ervoor. De vraag is in hoeverre de stijging komt doordat meer mensen zich laten testen op het coronavirus zodat ze een avondje uit kunnen, en in hoeverre het virus zich daadwerkelijk sneller en sneller verspreidt.