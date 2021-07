Van Ark: Vraag naar transgenderzorg stijgt harder dan aanbod

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) denkt dat de lange wachtlijsten in de transgenderzorg vooral komen omdat de vraag ernaar hard stijgt. Tijdens een Kamerdebat over specialistische ziekenhuiszorg gaf ze aan dat de capaciteit in de transgenderzorg enorm is toegenomen, maar dat de vraag ernaar harder is gestegen: met 42 procent in 2019 en 2020. Ze verwacht dat na de zomer een evaluatie van ZonMw klaar is naar de transgenderzorg, de kwaliteit ervan en de problemen die cliënten ervaren met de behandelaars en het proces.