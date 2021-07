Techinvesteerder Prosus is maandag stevig lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers maken zich zorgen over de steeds strengere houding die de Chinese overheid tegen techbedrijven inneemt. Afgelopen weekeinde eiste Peking dat de app van taxibedrijf Didi uit appwinkels werd gehaald nadat het eerder ANT Financial, de financiële dochter van Alibaba, aanpakte.