Nederlanders maken zich in aanloop naar de zomervakantie geen zorgen over de Delta-variant van het coronavirus. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat reizigers vooral vragen hebben over de geldende maatregelen op de plek van bestemming en benodigde testen, maar niet over het gevaar van de besmettelijkere coronavariant. „De Nederlander wil op vakantie, dat is duidelijk”, aldus een woordvoerder.