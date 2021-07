De premie die huizenkopers voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten betalen is te hoog, vindt Vereniging Eigen Huis. Kopers betalen een premie van 0,7 procent van de koopsom van hun huis in ruil voor de garantie die NHG biedt. Maar door de gestegen woningprijzen heeft NHG veel geld in kas en hoeft er nauwelijks te worden uitbetaald.