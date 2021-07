De verhoren van diverse betrokkenen bij de problemen rond het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn maandag afgerond. Wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid) was als laatste aan de beurt. Zij zat in het stadsbestuur toen vier van de zes verbrandingsovens in 2019 stil kwamen te liggen als gevolg van achterstallig onderhoud.