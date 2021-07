Dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt, is „wel iets om je zorgen over te maken”, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. „Je moet waakzaam zijn.” Hij wil goed kijken of er daadwerkelijk veel meer mensen besmet raken, of dat de toename deels valt te verklaren doordat veel meer mensen zich laten testen. „Die analyse moeten we goed maken.”