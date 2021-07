Ambassadeur: Duitsland moet zien wat Nederland te bieden heeft

Nederland moet zichzelf „op de kaart blijven zetten” bij Duitsland en „hard werken” om ervoor te zorgen dat onze oosterburen ons als een van hun belangrijkste economische partners blijven zien. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, Wepke Kingma, bij de start van het bezoek van het koningspaar aan Berlijn. „Duitse instellingen, bedrijven en overheden moeten wel weten wat er in Nederland te koop is”, aldus Kingma. „Dat is echt de kern van dit staatsbezoek.”