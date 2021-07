Actiegroep Agractie verwacht dat „zeker duizenden boeren” gehoor zullen geven aan de oproep om woensdag te gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag. „Vooral in de westelijke provincies is veel animo om naar Den Haag te komen”, zegt Bart Kemp van de actiegroep. Hij zegt dat een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog meer mensen over de streep heeft getrokken om te gaan betogen.