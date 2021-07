Waterstofauto maakt korte pechstop bij recordpoging TU Delft

De zelfgebouwde waterstofauto van de TU Delft, die vanaf maandagochtend in Helmond rondjes rijdt om een recordpoging te vestigen, heeft korte tijd moeten stoppen omdat er regen bij de brandstofcel kwam. Dit is het onderdeel dat waterstof omzet in elektriciteit. Deze is schoongemaakt en waterdicht gemaakt, waarna de auto weer rijdt. Het huidige record werd in mei gevestigd door een Toyota, die 1003 kilometer reed met een tank gevuld met 5,6 kilo waterstof. De TU Delft wil dit record verbreken met bovendien veel minder brandstof: 450 gram.