Consumentenbond stuurt minister brief om ‘cashboete’ banken

De Consumentenbond heeft demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën een brief gestuurd over de cashboete die banken gaan rekenen voor opnames van contant geld. Volgens de consumentenorganisatie is dit om uiteenlopende redenen een uiterst onverstandige maatregel en zou toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meer bevoegdheden moeten krijgen van de minister om in te grijpen om zo te voorkomen dat geldopname consumenten geld kost. De bond zelf onderzoekt ook of de regels kunnen worden aangepast.