Supermarktconcern Morrisons uitblinker op Londense beurs

Het aandeel Morrisons was maandag een uitblinker op de Londense beurs. Rond het Britse supermarktconcern lijkt een overnamestrijd te ontstaan. In Londen steeg Morrisons 11 procent tot de hoogste koers in acht jaar. Investeerder Apollo Global Management liet weten ook een bod te overwegen op het bedrijf. Morrisons ging afgelopen weekend akkoord met een overnamebod van omgerekend zo’n 7,4 miljard euro van een consortium onder leiding van Fortress Investment Group.