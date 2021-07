Natuurmonumenten herstelt model van Maasvlaktecentrale in bos

Natuurmonumenten start deze maand met de restauratie van een model van de Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos in de Noordoostpolder. Het Waterloopbos is vijftig jaar lang gebruikt als een openluchtlaboratorium om onderzoek te doen naar het gedrag van water. Er zijn honderden modellen gebouwd van zowel Nederlandse als buitenlandse havens, rivieren en kusten. Het huidige rijksmonument werd overbodig toen computers aan het eind van de vorige eeuw het veldwerk overnamen.