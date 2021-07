De Aziatische hoornaar, een groot soort wesp, breidt zich uit over Nederland. In 2017 dook in Zeeland de eerste Aziatische hoornaar op, maar vorige zomer is de wesp al op 26 plekken gezien. Er zijn toen zeventien nesten gevonden. Reden voor EIS Kenniscentrum Insecten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA om de hulp van het publiek in te roepen bij het opsporen van nesten van het dier.