LTO: stikstofrapport PBL vooral waarschuwing voor politiek

LTO Nederland ziet vooral een waarschuwing voor de politiek in het nieuwe stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin waarschuwt het instituut ervoor dat aanscherping van de stikstofregels kan betekenen dat er geen landbouw meer mogelijk is in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. „Voor het wegvagen van onze prachtige sector in complete gebieden zal geen enkel draagvlak zijn”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO.