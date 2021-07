De politie heeft maandag in Kerkrade een man aangehouden in verband met een verdacht pakketje dat hij had afgeleverd in het gemeentehuis. Omdat de man bekend is bij de gemeente, met wie hij al enige tijd overhoop ligt, vertrouwde de receptie de situatie niet. De man zei volgens de politie bovendien dat hij een „cadeautje” voor de gemeente kwam afleveren.