Techinvesteerder Prosus hekkensluiter in licht lagere AEX

Prosus behoorde maandag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder kampte met koersdruk in de Chinese technologiesector. Beleggers moeten het verder stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen de hele dag gesloten blijven vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Cijfers over de dienstensector van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen, zouden de beurshandel mogelijk nog wat kleur kunnen geven.