Vattenfall begint maandag met de bouw van het windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Dit is volgens het energieconcern het eerste windmolenpark in Europa dat subsidievrij zal worden aangelegd, al is er in een andere vorm nog wel sprake van steun. In Rotterdam liggen de funderingen voor de windmolens klaar voor vervoer naar de bouwlocatie. Het schip dat de funderingen die kant op moet brengen zal in de loop van de middag uitvaren.