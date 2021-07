‘Verduurzaamde woning verkoopt beter’

Woningen die goed scoren op het gebied van duurzaamheid zijn beter te verkopen dan woningen waar op dit vlak nog het nodige aan schort. Dit blijkt uit een enquête onder honderden leden van makelaarsvereniging NVM op verzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Uit de rondgang blijkt ook dat duurzaamheid een prominentere rol speelt op de woningmarkt in vergelijking met vijf jaar geleden. In de toekomst zal dit alleen nog maar belangrijker worden, zo is de verwachting.