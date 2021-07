Techinvesteerder SoftBank ging maandag onderuit op de beurs in Tokio. De daling volgde op het bevel van de Chinese cyberwaakhond CAC aan appstores om de Chinese taxi-app Didi te verwijderen. Didi, de grootste speler op de taximarkt in China, verzamelt volgens de Chinese autoriteiten illegaal persoonsgegevens van gebruikers. SoftBank heeft een groot belang in Didi, dat vorige week naar de beurs in New York ging.