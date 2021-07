Koningspaar in Berlijn voor eerste staatsbezoek in 16 maanden

Het Koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden, wegens de coronacrisis. Het bezoek was eerder uitgesteld en gaat nu door met beperkingen wegens het virus en de geldende maatregelen. In Berlijn zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag onder anderen Angela Merkel ontmoeten, in haar laatste maanden als de bondskanselier van Duitsland.