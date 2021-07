Vakbond FNV en winkelketen Wibra krijgen te horen of personeel van de keten al dan niet onbetaald uren moet inhalen. De rechter doet maandag uitspraak in de zaak over de zogeheten plus- en minuren. FNV wil voorkomen dat personeel uren moet inhalen, terwijl ze door overmacht niet konden werken. Wibra voldoet naar eigen zeggen aan afspraken uit de cao.