Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat „een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland” betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de ‘stikstofgevoelige’ provincies Gelderland, Brabant en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een beleidsadvies.