Alle 96 inzittenden van het militaire vliegtuig van het Filipijnse leger dat zondag is neergestort bij het eiland Jolo, zijn terecht. Dat meldt generaal Cirilito Sobejana maandag. In totaal zijn vijftig mensen omgekomen, onder wie drie burgers die niet in het vliegtuig zaten. Dat zijn er vijf meer dan het aantal dat zondag werd gemeld. 49 militairen en vier burgers raakten gewond.