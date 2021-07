Ondergelopen wegen in België na noodweer, overstromingen dreigen

In Vlaanderen zijn door zware regenval diverse snelwegen ondergelopen. Ook dreigen in de provincie Henegouwen de rivier de Dender en haar zijtakken en het Kanaal Brussel-Charleroi in Waals-Brabant buiten hun oevers te treden. Naar verwachting stijgt het waterpeil de komende uren verder, er zijn nog meer buien voorspeld. Het Belgische meteorologische instituut KMI heeft code geel afgegeven tot 02.00 uur. Ook maandagmiddag wordt noodweer verwacht.