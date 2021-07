Tijdens een aantal kleine, onaangekondigde demonstraties in het centrum van Den Haag is het zondagmiddag tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Demonstranten gebruikten geweld tegen de politie en agenten en leden van de Mobiele Eenheid gebruikten de wapenstok. Een betoger is aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt. Of er gewonden zijn onder de demonstranten is niet bekend.