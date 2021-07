Bij de meeste bedrijven zijn er geen duidelijke afspraken over de inrichting van de thuiswerkplek of over werktijden van het personeel. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Multiscope onder ruim 3000 werknemers in loondienst. Bij slechts een kwart van de bedrijven zijn er daarover wel afspraken gemaakt, concluderen de onderzoekers.