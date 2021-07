Politie onderzoekt mysterieuze verwondingen Noord-Hollander

De Noord-Hollandse politie heeft een onderzoek ingesteld naar mysterieuze verwondingen die een 22-jarige man dit weekend heeft opgelopen. De man werd zondagochtend vroeg met diverse verwondingen in en aan zijn gezicht door een onbekende vrouw thuisgebracht bij zijn woning in Tuitjenhorn. Vanwege geheugenverlies kan het slachtoffer zich volgens de politie niet meer herinneren wat hem is overkomen en hoe hij dus de verwondingen heeft opgelopen.