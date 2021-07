De verdachte die zaterdagmiddag is aangehouden na een dodelijk steekincident in Leidschendam is een 25-jarige vrouw uit die plaats. In een flatwoning aan De Haar in Leidschendam overleed een 29-jarige man uit Rotterdam. De politie, die zondag de identiteit van het slachtoffer en de verdachte bekendmaakte, denkt dat de oorzaak van de steekpartij mogelijk in de relationele sfeer ligt.