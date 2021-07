Dodental bij vliegtuigongeluk op Filipijnen loopt verder op

Een militair vliegtuig is zondag bij de landing op het vliegveld van het eiland Jolo gecrasht, meldt het Filipijnse leger. Daarbij zijn zeker 45 mensen omgekomen, waaronder burgers die niet in het vliegtuig zaten. Dat is een bijstelling naar boven: het Filipijnse ministerie van Defensie schatte het dodental eerder op 31. Het ministerie vreest dat er nog meer inzittenden zijn overleden, omdat nog 17 mensen vermist worden, waaronder vijf militairen. Ook vielen er 50 gewonden.