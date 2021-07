Consumenten en supermarkten kiezen steeds vaker voor duurzaam geproduceerde kip en eieren met het ‘Beter Leven’-keurmerk. Dat is goed voor het dierenwelzijn, maar het leidt ook tot hogere productiekosten, meer CO2-uitstoot en hogere prijzen in de supermarkt. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de pluimveesector.