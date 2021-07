Biden: we weten niet zeker of Rusland achter cyberaanval zit

De Amerikaanse president Joe Biden zegt niet zeker te weten of Rusland achter een massale cyberaanval zit waardoor minstens duizend bedrijven wereldwijd zijn getroffen. „Ik heb alle middelen van de regering ingezet om indien nodig te helpen bij de reactie”, vertelde Biden zaterdag tegen verslaggevers tijdens een reis naar Michigan. Hij heeft Amerikaanse inlichtingendiensten gevraagd een grondig onderzoek in te stellen naar wat er is gebeurd.