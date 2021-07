Een aangifte rond de dood van een 28-jarige vrouw in Den Haag die een ‘zelfdodingspoeder’ zou hebben gekregen via de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is in behandeling genomen door het Openbaar Ministerie (OM). Een woordvoerder van het OM Den Haag bevestigt berichtgeving hierover door de Volkskrant.