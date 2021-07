Over de oorzaak van het balkonongeval, vrijdagavond in Den Haag, is nog weinig of niets bekend. Het slachtoffer overleed na een val van het balkon op de Laan van Meerdervoort. Het onderzoek is in volle gang en een politiewoordvoerster kon zaterdagavond niets over de zaak kwijt, ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.