De aan Rusland gelinkte hackersgroep die een grote cyberaanval heeft uitgevoerd, maakt ook in Nederland slachtoffers. Een cyberbeveiliger laat weten dat zeker één Nederlands bedrijf zich heeft gemeld wegens problemen met de gijzelsoftware die via de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya is verspreid. Ook systemen van het Waardenburgse IT-bedrijf VelzArt zijn geïnfecteerd, staat op de bedrijfswebsite.