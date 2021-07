In het Brabantse Veghel heeft een explosief schade aangericht aan een woning en enkele auto’s die in de buurt stonden geparkeerd. De explosie was in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 02.45 uur in een huis aan De Scheifelaar. „Ten tijde van, of net na de explosie werd gezien dat iemand wegrende”, aldus een politiewoordvoerster.