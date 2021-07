Waar de Europese Centrale Bank (ECB) zegt dat de opgelopen inflatie tijdelijk van aard is, toont president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zich kritischer. Centrale bankiers overschatten mogelijk hoe goed zij in de toekomst kunnen kijken als het op prijsstijgingen aankomt, zegt hij in een interview met NRC.