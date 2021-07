Dat er een Palestijnse staat naast Israël komt, is onvermijdelijk. „Elke Israëliër zal vroeg of laat beseffen dat de oprichting van een Palestijnse staat de enige manier is waarop Israël zijn democratie, onafhankelijkheid, nationale veiligheid en nationale Joodse identiteit kan beschermen. Het ontkennen van een Palestijnse staat brengt het bestaan van Israël zoals wij dat kennen in gevaar.”