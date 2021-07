De Verenigde Staten sturen vier miljoen doses van het Modernavaccin naar Indonesië om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan vrijdag tijdens een gesprek met de Indonesische minister Retno Marsudi gezegd. Volgens Sullivan worden de vaccins „zo snel mogelijk” verzonden, staat in een verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht.