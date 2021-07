De directie van de Amsterdamse afvalverwerker AEB is verantwoordelijk geweest voor het achterstallig onderhoud en het stilleggen van vier van de zes verbrandingsovens in 2019. Dat zei oud-wethouder van financiën en deelnemingen Udo Kock (D66) vrijdag in een verhoor voor de raadsenquête over AEB.