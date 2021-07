JA21: verklaring Le Pen tegen machtshonger EU niet ondertekend

JA21 heeft de verklaring van Europese „patriottische” partijen tegen de „federalistische route” die de Europese Unie zou hebben ingeslagen, helemaal niet ondertekend. De conservatieve partij van Joost Eerdmans stond eerst nog in hetzelfde rijtje als Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orbán, het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen. Maar een woordvoerder geeft aan dat dit „voorbarig” was. „De verklaring is niet getekend en gaat ook niet getekend worden.”