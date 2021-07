De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend op de laatste handelsdag van de week. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat hoofdzakelijk uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport van de overheid. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in juni sterker is toegenomen dan verwacht, waarmee de arbeidsmarkt in ’s werelds grootste economie verder herstel toont van de coronacrisis.