Het Waddenfonds maakt extra geld vrij voor de uitkoopregeling van garnalenvissers in de Waddenzee. Eerder werd bekend dat negentien garnalenvissers zich wel wilden laten uitkopen en hun visvergunning wilden inleveren. Maar de 10 miljoen euro die oorspronkelijk opzijgezet was voor de uitkoopregeling, was net niet voldoende om iedereen te helpen.