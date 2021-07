De Nederlandsche Bank (DNB) geeft omwonenden van het Frederiksplein in Amsterdam een kunstinstallatie cadeau. Het kunstwerk Tijden van Groei moet de lege plek opvullen die achterblijft nu DNB het plein voor jaren verlaat vanwege renovatie van het hoofdkantoor. DNB wil via de kunstinstallatie in verbinding blijven met de buurt en met passanten, laat de bank weten.