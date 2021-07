Dermatologen van het Erasmus MC in Rotterdam zoeken patiënten voor een studie om uit te vinden of een soort antibacteriële pyjama helpt tegen eczeem. De ‘verbandkleding’ werd uit het basispakket gehaald toen het Zorginstituut, dat hierover gaat, in 2015 vaststelde dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om te concluderen dat de kleding van per set circa 600 euro echt werkt.