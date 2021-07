In Rusland zijn in de afgelopen 24 uur 679 doden door Covid-19 geregistreerd. Dat is voor de vierde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van de pandemie. De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke Delta-variant van het virus in combinatie met te weinig inentingen. Een dag eerder viel met 672 een bijna even groot aantal doden.