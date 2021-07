Kandidaat Duitse Groenen ontkent plagiaatbeschuldiging

Annalena Baerbock, de kandidaat voor het bondskanselierschap van de Duitse Groenen, heeft ontkend plagiaat te hebben gepleegd in een vorige maand gepubliceerd boek. „Veel ideeën van andere mensen zijn in het boek verwerkt. Ik heb geen gespecialiseerd werk geschreven of iets dergelijks, ik heb geschreven wat ik met dit land wil doen, en ook de wereld beschreven zoals die is, met feiten en realiteiten”, zei Baerbock tegen Brigitte, een veelgelezen Duits vrouwenblad.