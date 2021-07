De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van ASMI. Het chipbedrijf liet weten in het tweede kwartaal meer orders te hebben ontvangen dan verwacht. Beleggers namen verder geen grote posities in voorafgaand aan de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve.