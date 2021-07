Steeds meer bouwbedrijven hebben last van een tekort aan bouwmaterialen. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In die sectoren, waar naast de bouw van woningen ook kantoren en scholen onder vallen, heeft één op de vijf bedrijven zoveel last van de tekorten dat het zorgt voor stagnatie.